В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О запретах и других праздниках 11 октября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

День памяти апостола Филиппа

Он родился в Кесарии Палестинской. Филипп был женат и имел детей. После сошествия Святого Духа его избрали диаконом в Иерусалимской Церкви. Филипп жил во времена преследования христиан, поэтому ему пришлось покинуть Иерусалим и начать проповедовать христианство в Самарии. По указанию Ангела Господня святой также обратил к вере эфиопского сановника. В течение жизни апостол неустанно распространял Слово Божие во многих странах Ближнего Востока и преданно служил Господу. Известно, что Филипп отошел в вечность в глубокой старости.

Что нельзя делать?

Не следует пренебрегать уборкой дома.

Нельзя есть лесные ягоды, потому что рискуете отравиться ими.

Не стоит конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Не рекомендуется заниматься стиркой.

Что еще отмечают?