У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 11 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті апостола Филипа

Він народився в Кесарії Палестинській. Филип був одружений і мав дітей. Після зішестя Святого Духа його обрали дияконом в Єрусалимській Церкві. Филип жив за часів переслідування християн, тому йому довелося покинути Єрусалим і почати проповідувати християнство в Самарії. За вказівкою Ангела Господнього святий також навернув до віри ефіопського сановника. Протягом життя апостол невпинно поширював Слово Боже в багатьох країнах Близького Сходу та віддано служив Господу. Відомо, що Филип відійшов у вічність у глибокій старості.

Що не можна робити?

Не слід нехтувати прибиранням вдома.

Не можна їсти лісові ягоди, бо ризикуєте отруїтися ними.

Не варто конфліктувати, пліткувати та заздрити.

Не рекомендується займатися пранням.

Що ще відзначають?