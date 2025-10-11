У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 11 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
День пам'яті апостола Филипа
Він народився в Кесарії Палестинській. Филип був одружений і мав дітей. Після зішестя Святого Духа його обрали дияконом в Єрусалимській Церкві. Филип жив за часів переслідування християн, тому йому довелося покинути Єрусалим і почати проповідувати християнство в Самарії. За вказівкою Ангела Господнього святий також навернув до віри ефіопського сановника. Протягом життя апостол невпинно поширював Слово Боже в багатьох країнах Близького Сходу та віддано служив Господу. Відомо, що Филип відійшов у вічність у глибокій старості.
Що не можна робити?
- Не слід нехтувати прибиранням вдома.
- Не можна їсти лісові ягоди, бо ризикуєте отруїтися ними.
- Не варто конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не рекомендується займатися пранням.
Що ще відзначають?
- 11 жовтня щороку святкують Міжнародний день дівчат. Це свято заснували у 2011 році за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Головна мета свята – підвищити обізнаність суспільства про гендерну дискримінацію жінок у різних країнах та нерівності, з якою стикаються дівчата в усьому світі, як зазначає UNICEF.
- Також сьогодні відзначають Міжнародний день камінг-ауту та Європейський день донорства й трансплантації органів.