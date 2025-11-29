Він був учнем Іоана Предтечі, а через деякий час став послідовником Сина Божого. Андрій – перший з 12 апостолів, кого Ісус покликав на служіння. Дійшовши до Києва, святий встановив на одному з пагорбів хрест, де згодом побудували Андріївську церкву, розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.
Цікаво З Днем ангела Андрія 2025: чарівні картинки-привітання з іменинами
Ім'я Андрій вважається досить поширеним в Україні. Тому завтра багато хлопців і чоловіків святкуватимуть іменини. З цієї нагоди наша редакція підготувала гарну добірку привітань у картинках, прозі й віршах. Обов'язково надсилайте іменинникам щирі побажання та подаруйте їм чудовий настрій.
Привітання з Днем ангела Андрія 2025: картинки, проза й вірші
***
Андрію, вітаю тебе з Днем твого ангела і з щирого серця бажаю сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги.
***
Сьогодні твій День ангела, Андрію, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та щастя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти!
Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
У житті наче зіронька ясна сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем ангела!
***
Андрію, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.
Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
У день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
***
Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя.
Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
У День твого ангела, хочу побажати міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде надійним захисником!