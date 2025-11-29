Він був учнем Іоана Предтечі, а через деякий час став послідовником Сина Божого. Андрій – перший з 12 апостолів, кого Ісус покликав на служіння. Дійшовши до Києва, святий встановив на одному з пагорбів хрест, де згодом побудували Андріївську церкву, розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.

Ім'я Андрій вважається досить поширеним в Україні. Тому завтра багато хлопців і чоловіків святкуватимуть іменини. З цієї нагоди наша редакція підготувала гарну добірку привітань у картинках, прозі й віршах. Обов'язково надсилайте іменинникам щирі побажання та подаруйте їм чудовий настрій.

Привітання з Днем ангела Андрія 2025: картинки, проза й вірші

Андрію, вітаю тебе з Днем твого ангела і з щирого серця бажаю сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги.

Сьогодні твій День ангела, Андрію, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та щастя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти!

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

У житті наче зіронька ясна сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем ангела!

Андрію, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя.

У День твого ангела, хочу побажати міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде надійним захисником!