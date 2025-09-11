11 сентября верующие чтят память святой преподобной Феодоры Александрийской. Она приняла монашеский постриг и отправилась в мужской монастырь, где провела большую часть своей жизни.

В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из овощей и угощали ими своих соседей. О запретах и приметах на 11 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года

День памяти преподобной Феодоры Александрийской

Она жила в Александрии в V веке. Однажды Феодора не смогла устоять перед искушением и взяла грех на душу. Чтобы искупить свою вину, женщина тайно оставила семью, переоделась в мужскую одежду и поступила в монастырь. Там она в течение восьми лет придерживалась строгого образа жизни и вдохновляла других своей преданностью Господу. Однако однажды ее несправедливо обвинили в распутстве. Более того, монахи поверили клевете и изгнали Феодору вместе с младенцем, которое ей приписали. После этого она семь лет жила возле монастыря в нищете, но впоследствии вернулась в монастырь. Перед смертью Феодора завещала своему воспитаннику любить Бога и слушать игумена.

Что нельзя делать?

Не следует брать в руки острые предметы, потому что существует высокий риск притянуть беды в жизнь.

Не стоит сплетничать, сквернословить и конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется желать другим людям зла.

Что еще отмечают?