11 вересня – яке сьогодні свято: чому сьогодні не можна брати гострі предмети в руки
- 11 вересня віряни вшановують пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом і День шкільних фотографій.
11 вересня віряни вшановують пам'ять святої преподобної Теодори Олександрійської. Вона прийняла чернечий постриг та вирушила в чоловічий монастир, де провела більшу частину свого життя.
У цей день наші предки готували різноманітні страви з овочів та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й прикмети на 11 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської
Вона жила в Олександрії у V столітті. Одного разу Теодора не змогла встояти перед спокусою та взяла гріх на душу. Щоб спокутувати свою провину, жінка таємно залишила сім'ю, переодягнулася в чоловічий одяг і вступила в монастир. Там вона протягом восьми років дотримувалася суворого способу життя та надихала інших своєю відданістю Господу. Однак якось її несправедливо звинуватили в розпусті. Ба більше, ченці повірили наклепу і вигнали Теодору разом із немовлям, яке їй приписали. Після цього вона сім років жила біля монастиря в злиднях, але згодом повернулася в монастир. Перед смертю Теодора заповіла своєму вихованцю любити Бога та слухати ігумена.
Що не можна робити?
- Не слід брати до рук гострі предмети, бо існує високий ризик притягнути біди в життя.
- Не варто пліткувати, лихословити та конфліктувати.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується бажати іншим людям зла.
Що ще відзначають?
- 11 вересня щорічно відзначають Всесвітній день боротьби з тероризмом. Що цікаво, це свято встановили у 2008 році, а його дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме 11 вересня 2001 року світ сколихнула трагедія у США: терористи захопили літаки та спрямували їх на вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону, яка розташовувалася неподалік від Вашингтону. Унаслідок цих нападів загинули майже 3 тисячі людей, а понад 6 тисяч – отримали поранення.
- Водночас сьогодні в Канаді та Сполучених Штатах Америки святкують День шкільних фотографій. Це свято традиційно припадає на другий четвер вересня. У цей день вчителі запрошують фотографів, які роблять світлини дітей у школі. Ці фотографії школярі використовують для перепусток, учнівських квитків та інших важливих документів.