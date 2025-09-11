У цей день наші предки готували різноманітні страви з овочів та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й прикмети на 11 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської

Вона жила в Олександрії у V столітті. Одного разу Теодора не змогла встояти перед спокусою та взяла гріх на душу. Щоб спокутувати свою провину, жінка таємно залишила сім'ю, переодягнулася в чоловічий одяг і вступила в монастир. Там вона протягом восьми років дотримувалася суворого способу життя та надихала інших своєю відданістю Господу. Однак якось її несправедливо звинуватили в розпусті. Ба більше, ченці повірили наклепу і вигнали Теодору разом із немовлям, яке їй приписали. Після цього вона сім років жила біля монастиря в злиднях, але згодом повернулася в монастир. Перед смертю Теодора заповіла своєму вихованцю любити Бога та слухати ігумена.

Що не можна робити?

Не слід брати до рук гострі предмети, бо існує високий ризик притягнути біди в життя.

Не варто пліткувати, лихословити та конфліктувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується бажати іншим людям зла.

Що ще відзначають?