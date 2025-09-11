В этот день наши предки готовили разнообразные блюда из овощей и угощали ими своих соседей. О запретах и приметах на 11 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти преподобной Феодоры Александрийской
Она жила в Александрии в V веке. Однажды Феодора не смогла устоять перед искушением и взяла грех на душу. Чтобы искупить свою вину, женщина тайно оставила семью, переоделась в мужскую одежду и поступила в монастырь. Там она в течение восьми лет придерживалась строгого образа жизни и вдохновляла других своей преданностью Господу. Однако однажды ее несправедливо обвинили в распутстве. Более того, монахи поверили клевете и изгнали Феодору вместе с младенцем, которое ей приписали. После этого она семь лет жила возле монастыря в нищете, но впоследствии вернулась в монастырь. Перед смертью Феодора завещала своему воспитаннику любить Бога и слушать игумена.
Что нельзя делать?
- Не следует брать в руки острые предметы, потому что существует высокий риск притянуть беды в жизнь.
- Не стоит сплетничать, сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется желать другим людям зла.
Что еще отмечают?
- 11 сентября ежегодно отмечают Всемирный день борьбы с терроризмом. Что интересно, этот праздник установили в 2008 году, а его дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 11 сентября 2001 года мир всколыхнула трагедия в США: террористы захватили самолеты и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона, которое располагалось неподалеку от Вашингтона. В результате этих нападений погибли почти 3 тысячи человек, а более 6 тысяч – получили ранения.
- В то же время сегодня в Канаде и Соединенных Штатах Америки празднуют День школьных фотографий. Этот праздник традиционно приходится на второй четверг сентября. В этот день учителя приглашают фотографов, которые делают фотографии детей в школе. Эти фотографии школьники используют для пропусков, ученических билетов и других важных документов.