12 августа верующие чтят память святых мучеников Фотия и Аникиты. Они отказались поклоняться идолам, поэтому погибли мученической смертью.

В этот день наши предки ходили в лес и собирали грибы. О запретах и приметах на 12 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты

Они родились в Никомидии. Известно, что Аникита был военным сановником. Однажды император Диоклетиан установил орудие для пыток на площади в городе, чтобы напугать христиан. Как-то об этом узнал Аникита и открыто осудил такие действия правителя. Диоклетиан разозлился и приказал отрезать язык святому, но тот продолжал говорить и распространять христианство. Император также сказал выпустить льва на Аникиту, но зверь не нанес ему вреда. После молитвы святого началось сильное землетрясение, в результате которого погибло немало язычников. Тогда Диоклетиан приказал убить Аникиту мечом, а затем – схватить Фотия, племянника мученика. Святые претерпели страдания и впоследствии погибли мученической смертью.

Что нельзя делать?

Не следует громко развлекаться и веселиться.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит справлять свадьбы и венчаться, потому что тогда скоро разведетесь.

Не рекомендуется сквернословить, сплетничать, завидовать и конфликтовать.

Народные приметы

Если в лесу туманно, то ожидайте дождь.

Если на улице пасмурная погода, то бабье лето продлится недолго.

Если утром холодно, то будет хороший урожай.

Если утром на траве заметите много росы, то погода будет ясной.

Что еще отмечают?

Международный день молодежи. Его ежегодно отмечают 12 августа. Этот праздник впервые отметили в 2000 году по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день принято говорить об активности и смелости молодого поколения, которое учится, строит карьеру, защищает страну, волонтерит, создает культурные проекты и помогает общинам восстанавливаться.