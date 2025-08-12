В этот день наши предки ходили в лес и собирали грибы. О запретах и приметах на 12 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты

Они родились в Никомидии. Известно, что Аникита был военным сановником. Однажды император Диоклетиан установил орудие для пыток на площади в городе, чтобы напугать христиан. Как-то об этом узнал Аникита и открыто осудил такие действия правителя. Диоклетиан разозлился и приказал отрезать язык святому, но тот продолжал говорить и распространять христианство. Император также сказал выпустить льва на Аникиту, но зверь не нанес ему вреда. После молитвы святого началось сильное землетрясение, в результате которого погибло немало язычников. Тогда Диоклетиан приказал убить Аникиту мечом, а затем – схватить Фотия, племянника мученика. Святые претерпели страдания и впоследствии погибли мученической смертью.

Что нельзя делать?

  • Не следует громко развлекаться и веселиться.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не стоит справлять свадьбы и венчаться, потому что тогда скоро разведетесь.
  • Не рекомендуется сквернословить, сплетничать, завидовать и конфликтовать.

Народные приметы

  • Если в лесу туманно, то ожидайте дождь.
  • Если на улице пасмурная погода, то бабье лето продлится недолго.
  • Если утром холодно, то будет хороший урожай.
  • Если утром на траве заметите много росы, то погода будет ясной.

Что еще отмечают?

Международный день молодежи. Его ежегодно отмечают 12 августа. Этот праздник впервые отметили в 2000 году по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день принято говорить об активности и смелости молодого поколения, которое учится, строит карьеру, защищает страну, волонтерит, создает культурные проекты и помогает общинам восстанавливаться.