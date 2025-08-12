12 серпня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Фотія та Аникити. Вони відмовилися поклонятися ідолам, тому загинули мученицькою смертю.

У цей день наші предки ходили в ліс та збирали гриби. Про заборони й прикмети на 12 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих мучеників Фотія й Аникити

Вони народилися в Никомидії. Відомо, що Аникита був військовим сановником. Одного дня імператор Діоклетіан встановив знаряддя для катувань на площі в місті, щоб налякати християн. Якось про це дізнався Аникита та відкрито засудив такі дії правителя. Діоклетіан розлютився та наказав відрізати язик святому, але той продовжував говорити й поширювати християнство. Імператор також сказав випустити лева на Аникиту, але звір не завдав йому шкоди. Після молитви святого почався сильний землетрус, внаслідок якого загинуло чимало язичників. Тоді Діоклетіан наказав вбити Аникиту мечем, а згодом – схопити Фотія, племінника мученика. Святі зазнали страждань та згодом загинули мученицькою смертю.

Що не можна робити?

Не слід гучно розважатися та веселитися.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто справляти весілля та вінчатися, бо тоді скоро розлучитеся.

Не рекомендується лихословити, пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо в лісі туманно, то очікуйте на дощ.

Якщо надворі похмура погода, то бабине літо триватиме недовго.

Якщо вранці холодно, то буде гарний врожай.

Якщо вранці на траві помітите багато роси, то погода буде ясною.

Що ще відзначають?

Міжнародний день молоді. Його щорічно відзначають 12 серпня. Це свято вперше відзначили у 2000 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. У цей день заведено говорити про активність і сміливість молодого покоління, яке вчиться, будує кар'єру, захищає країну, волонтерить, створює культурні проєкти та допомагає громадам відновлюватися.