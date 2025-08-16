16 августа – какой церковный праздник: почему строго запрещено убирать в доме
- 16 августа отмечают праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, связан с чудотворным ликом Спасителя на холсте.
- Запрещено убирать в доме и выносить мусор, чтобы не потерять деньги и благосостояние, а также народные приметы указывают на погодные прогнозы.
16 августа по новому календарю отмечают праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Он связан с преданием о чудотворном лике Спасителя, появившемся на полотне после того, как Иисус вытер им свое лицо во время страданий перед распятием.
16 августа – праздник Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа: что известно?
16 августа – праздник Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа: что известно?
Этот праздник начали отмечать в 944 году, когда Константин VII устроил торжественную процессию переноса святого образа в Константинополь. Икону переместили в собор Святой Софии. Считается, что отпечаток лица Иисуса Христа, который остался на полотне (его также называют "Убрус") является "нерукотворным". То есть его не мог создать человек, а только Господь Бог.
Также в этот день отмечают память святого мученика Диомида. Он был врачом тел и душ, поскольку не только оказывал помощь физически больным людям, но и обращал к вере во Христа.
Диомид принял мученическую смерть. До своей гибели он подвергся преследованиям во время гонений на христиан. Однако даже в моменты боли и страха Диомид не отрекся от Иисуса Христа.
Что говорят народные приметы о 16 августа?
- Не стоит убирать в доме, ведь это может привести к потере денег.
- Также запрещено выносить мусор из дома, чтобы вместе с ним не лишиться счастья и благополучия.
- Ясная погода и утренний туман в этот день обещают теплую осень и щедрый урожай.
- Теплый ветер предвещает затяжное тепло осенью и позднюю зиму.
- Дождь 16 августа считается предвестником обильных осадков в течение следующих недель.