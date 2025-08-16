16 августа по новому календарю отмечают праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Он связан с преданием о чудотворном лике Спасителя, появившемся на полотне после того, как Иисус вытер им свое лицо во время страданий перед распятием.

В материале LifeStyle 24 рассказываем больше, что известно об этом дне и почему сегодня строго запрещено убирать в доме. Ранее мы также публиковали православный календарь на август 2025 года.

16 августа – праздник Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа: что известно? Этот праздник начали отмечать в 944 году, когда Константин VII устроил торжественную процессию переноса святого образа в Константинополь. Икону переместили в собор Святой Софии. Считается, что отпечаток лица Иисуса Христа, который остался на полотне (его также называют "Убрус") является "нерукотворным". То есть его не мог создать человек, а только Господь Бог. Также в этот день отмечают память святого мученика Диомида. Он был врачом тел и душ, поскольку не только оказывал помощь физически больным людям, но и обращал к вере во Христа. Диомид принял мученическую смерть. До своей гибели он подвергся преследованиям во время гонений на христиан. Однако даже в моменты боли и страха Диомид не отрекся от Иисуса Христа.

Что говорят народные приметы о 16 августа?