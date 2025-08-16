16 серпня за новим календарем відзначають свято Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Воно пов'язане з переказом про чудотворний лик Спасителя, що з'явився на полотні після того, як Ісус витер ним своє обличчя під час страждань перед розп'яттям.

чому сьогодні суворо заборонено прибирати в оселі. Раніше ми також публікували православний календар на серпень 2025 року.

16 серпня – свято Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа: що відомо? Це свято почали відзначати у 944 році, коли Костянтин VII влаштував урочисту процесію перенесення святого образу до Константинополя. Ікону перемістили до собору Святої Софії. Вважається, що відбиток обличчя Ісуса Христа, який залишився на полотні (його також називають "Убрус") є "нерукотворним". Тобто його не могла створити людина, а лише Господь Бог. Також у цей день відзначають пам'ять святого мученика Діомида. Він був лікарем тіл та душ, оскільки не лише надавав допомогу фізично хворим людям, а й навертав до віри в Христа. Діомид прийняв мученицьку смерть. До своєї він загибелі зазнав переслідувань під час гонінь на християн. Однак навіть у моменти болю та страху Діомид не зрікся Ісуса Христа.

Що кажуть народні прикмети про 16 серпня?