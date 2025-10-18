18 октября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя пить алкоголь
- 18 октября чтят память святого апостола и евангелиста Луки, который написал Евангелие и Деяния апостолов.
- В этот день не рекомендуется развлекаться, брать вещи в долг или употреблять алкоголь.
18 октября верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки. Он написал Евангелие и Деяния апостолов – последнюю историческую книгу Нового Завета.
В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О запретах и других праздниках 18 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
День памяти апостола и евангелиста Луки
Он происходил из Антиохии Сирийской и родился в богатой семье язычников. Лука стал одним из семидесяти апостолов и преданным сподвижником апостола Павла. Услышав учение Христа, будущий евангелист прибыл в Палестину, где стал учеником Спасителя. Лука начал проповедовать христианство среди людей и участвовать в миссионерских путешествиях апостола Павла. Через некоторое время евангелист начал распространять христианство в Ливии, Египте и Фиваиде, где и принял мученическую смерть. При жизни Лука написал Евангелие и Деяния апостолов. Согласно церковному преданию, святой также был первым иконописцем, который создал образы Пресвятой Богородицы, о которых Сама Дева Мария сказала: "Благодать Рожденного от Меня и Моя милость да будет с этими иконами".
Что нельзя делать?
- Не стоит развлекаться и веселиться.
- Нельзя занимать или брать вещи в долг.
- Не рекомендуется отдавать кому-то соль.
- Не следует пить алкоголь, потому что тогда рискуете заболеть.
Что еще отмечают?
- 18 октября ежегодно отмечают Всемирный день гитары. Этот праздник установили в 2021 году по инициативе греческого гитариста Йоргоса Фудулиса. Он решил создать этот день, чтобы объединить музыкантов, которые любят играть на этом музыкальном инструменте, как отмечает World Guitar Day.
- Также в третью субботу октября традиционно празднуют Международный день ремонта, Всемирный день пения и День работников целлюлозно-бумажной промышленности Украины.