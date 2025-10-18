18 октября верующие чтят память святого апостола и евангелиста Луки. Он написал Евангелие и Деяния апостолов – последнюю историческую книгу Нового Завета.

В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О запретах и других праздниках 18 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

День памяти апостола и евангелиста Луки

Он происходил из Антиохии Сирийской и родился в богатой семье язычников. Лука стал одним из семидесяти апостолов и преданным сподвижником апостола Павла. Услышав учение Христа, будущий евангелист прибыл в Палестину, где стал учеником Спасителя. Лука начал проповедовать христианство среди людей и участвовать в миссионерских путешествиях апостола Павла. Через некоторое время евангелист начал распространять христианство в Ливии, Египте и Фиваиде, где и принял мученическую смерть. При жизни Лука написал Евангелие и Деяния апостолов. Согласно церковному преданию, святой также был первым иконописцем, который создал образы Пресвятой Богородицы, о которых Сама Дева Мария сказала: "Благодать Рожденного от Меня и Моя милость да будет с этими иконами".

Что нельзя делать?

Не стоит развлекаться и веселиться.

Нельзя занимать или брать вещи в долг.

Не рекомендуется отдавать кому-то соль.

Не следует пить алкоголь, потому что тогда рискуете заболеть.

Что еще отмечают?