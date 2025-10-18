18 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. Він написав Євангеліє та Діяння апостолів – останню історичну книгу Нового Заповіту.

У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 18 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День пам'яті апостола та євангеліста Луки

Він походив з Антіохії Сирійської та народився у заможній родині язичників. Лука став одним з сімдесяти апостолів і відданим сподвижником апостола Павла. Почувши вчення Христа, майбутній євангеліст прибув у Палестину, де став учнем Спасителя. Лука почав проповідувати християнство серед людей і брати участь у місіонерських подорожах апостола Павла. Через деякий час євангеліст почав поширювати християнство в Лівії, Єгипті та Фіваїді, де й прийняв мученицьку смерть. За життя Лука написав Євангеліє та Діяння апостолів. Згідно з церковним переказом, святий також був першим іконописцем, який створив образи Пресвятої Богородиці, про які Сама Діва Марія сказала: "Благодать Народженого від Мене і Моя милість нехай буде з цими іконами".

Що не можна робити?

Не варто розважатися та веселитися.

Не можна позичати або брати речі в борг.

Не рекомендується віддавати комусь сіль.

Не слід пити алкоголь, бо тоді ризикуєте захворіти.

Що ще відзначають?