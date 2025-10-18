18 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна пити алкоголь
- 18 жовтня вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки, який написав Євангеліє та Діяння апостолів.
- У цей день не рекомендується розважатися, брати речі в борг або вживати алкоголь.
18 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. Він написав Євангеліє та Діяння апостолів – останню історичну книгу Нового Заповіту.
У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 18 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
День пам'яті апостола та євангеліста Луки
Він походив з Антіохії Сирійської та народився у заможній родині язичників. Лука став одним з сімдесяти апостолів і відданим сподвижником апостола Павла. Почувши вчення Христа, майбутній євангеліст прибув у Палестину, де став учнем Спасителя. Лука почав проповідувати християнство серед людей і брати участь у місіонерських подорожах апостола Павла. Через деякий час євангеліст почав поширювати християнство в Лівії, Єгипті та Фіваїді, де й прийняв мученицьку смерть. За життя Лука написав Євангеліє та Діяння апостолів. Згідно з церковним переказом, святий також був першим іконописцем, який створив образи Пресвятої Богородиці, про які Сама Діва Марія сказала: "Благодать Народженого від Мене і Моя милість нехай буде з цими іконами".
Що не можна робити?
- Не варто розважатися та веселитися.
- Не можна позичати або брати речі в борг.
- Не рекомендується віддавати комусь сіль.
- Не слід пити алкоголь, бо тоді ризикуєте захворіти.
Що ще відзначають?
- 18 жовтня щороку відзначають Всесвітній день гітари. Це свято встановили у 2021 році за ініціативою грецького гітариста Йоргоса Фудуліса. Він вирішив створити цей день, щоб об'єднати музикантів, які полюбляють грати на цьому музичному інструменті, як зазначає World Guitar Day.
- Також у третю суботу жовтня традиційно святкують Міжнародний день ремонту, Всесвітній день співу та День працівників целюлозно-паперової промисловості України.