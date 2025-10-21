21 октября верующие чтят память святого преподобного Илариона Великого. Он исцелял людей и обращал их в христианство.

В этот день наши предки готовили дрова на зиму и утепляли дома. О запретах и других праздниках 21 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

День памяти преподобного Илариона Великого

Он родился в 291 году в палестинском селе Тавафа. Иларион учился в Александрии, где принял христианство. Вдохновленный жизнью Антония Великого, он отправился к нему, чтобы преданно служить Богу. После смерти родителей Иларион решил вернуться домой, раздать имущество нуждающимся и поселиться в пустыне. Там он вел строгую аскетическую жизнь, соблюдая пост и обращаясь к Богу с молитвами. Более того, Дьявол пытался запугать святого призраками и ужасными звуками. Однако Иларион преодолевал этот страх молитвами. Кроме этого, человек обращал людей к вере и получил от Господа дар исцеления. Им Иларион активно пользовался, помогая бедным и больным. Вокруг преподобного собирались ученики, которые желали познать веру под его руководством. Впоследствии в Палестине начали строиться монастыри при содействии Илариона. Последние годы своей жизни святой провел на Кипре.

Что нельзя делать?

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует лениться, потому что тогда накличете беды в жизнь.

Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Что еще отмечают?