Какой церковный праздник во вторник, 21 октября: почему сегодня нельзя лениться
- 21 октября верующие чтят память святого преподобного Илариона Великого.
- На этот день приходятся также Всемирный день йододефицита и Международный день начос.
21 октября верующие чтят память святого преподобного Илариона Великого. Он исцелял людей и обращал их в христианство.
В этот день наши предки готовили дрова на зиму и утепляли дома. О запретах и других праздниках 21 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года
День памяти преподобного Илариона Великого
Он родился в 291 году в палестинском селе Тавафа. Иларион учился в Александрии, где принял христианство. Вдохновленный жизнью Антония Великого, он отправился к нему, чтобы преданно служить Богу. После смерти родителей Иларион решил вернуться домой, раздать имущество нуждающимся и поселиться в пустыне. Там он вел строгую аскетическую жизнь, соблюдая пост и обращаясь к Богу с молитвами. Более того, Дьявол пытался запугать святого призраками и ужасными звуками. Однако Иларион преодолевал этот страх молитвами. Кроме этого, человек обращал людей к вере и получил от Господа дар исцеления. Им Иларион активно пользовался, помогая бедным и больным. Вокруг преподобного собирались ученики, которые желали познать веру под его руководством. Впоследствии в Палестине начали строиться монастыри при содействии Илариона. Последние годы своей жизни святой провел на Кипре.
Что нельзя делать?
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не следует лениться, потому что тогда накличете беды в жизнь.
- Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
Что еще отмечают?
- 21 октября отмечают Всемирный день йододефицита. Его цель заключается в повышении осведомленности о критической важности йода для здоровья человека. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы щитовидной железы и предотвращения серьезных заболеваний. В этот день стоит напомнить всем знакомым о необходимости употреблять продукты, обогащенные йодом, для поддержания жизненно важных функций организма.
- Также сегодня празднуют Международный день начос. Он посвящен популярной мексиканской закуске, которая была изобретена Игнасио "Начо" Аньядой в 1943 году. Начос – это хрустящие кукурузные чипсы из тортильи, подаваемые с расплавленным сыром, соусами и сальсой. Этот гастрономический праздник является прекрасным поводом собраться с друзьями и насладиться этим ярким и вкусным блюдом, пишет Awareness Days.