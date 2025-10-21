21 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іларіона Великого. Він зцілював людей і навертав їх до християнства.

У цей день наші предки готували дрова на зиму та утеплювали будинки. Про заборони й інші свят 21 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Іларіона Великого

Він народився у 291 році в палестинському селі Тавафа. Іларіон навчався в Александрії, де прийняв християнство. Натхненний життям Антонія Великого, він вирушив до нього, щоб віддано служити Богу. Після смерті батьків Іларіон вирішив повернутися додому, роздати майно нужденним та оселитися в пустелі. Там він вів суворе аскетичне життя, дотримуючись посту та звертаючись до Бога з молитвами. Ба більше, Диявол намагався залякати святого примарами й жахливими звуками. Однак Іларіон долав цей страх молитвами. Крім цього, чоловік навертав людей до віри та отримав від Господа дар зцілення. Ним Іларіон активно користувався, допомагаючи бідним і хворим. Навколо преподобного збиралися учні, які бажали пізнати віру під його керівництвом. Згодом у Палестині почали будуватися монастирі за сприяння Іларіона. Останні роки свого життя святий провів на Кіпрі.

Що не можна робити?

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід лінуватися, бо тоді накличете біди в життя.

Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Що ще відзначають?