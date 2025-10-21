Яке церковне свято у вівторок, 21 жовтня: чому сьогодні не можна лінуватися
- 21 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іларіона Великого.
- На цей день припадають також Всесвітній день йододефіциту та Міжнародний день начос.
21 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іларіона Великого. Він зцілював людей і навертав їх до християнства.
У цей день наші предки готували дрова на зиму та утеплювали будинки. Про заборони й інші свят 21 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті преподобного Іларіона Великого
Він народився у 291 році в палестинському селі Тавафа. Іларіон навчався в Александрії, де прийняв християнство. Натхненний життям Антонія Великого, він вирушив до нього, щоб віддано служити Богу. Після смерті батьків Іларіон вирішив повернутися додому, роздати майно нужденним та оселитися в пустелі. Там він вів суворе аскетичне життя, дотримуючись посту та звертаючись до Бога з молитвами. Ба більше, Диявол намагався залякати святого примарами й жахливими звуками. Однак Іларіон долав цей страх молитвами. Крім цього, чоловік навертав людей до віри та отримав від Господа дар зцілення. Ним Іларіон активно користувався, допомагаючи бідним і хворим. Навколо преподобного збиралися учні, які бажали пізнати віру під його керівництвом. Згодом у Палестині почали будуватися монастирі за сприяння Іларіона. Останні роки свого життя святий провів на Кіпрі.
Що не можна робити?
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід лінуватися, бо тоді накличете біди в життя.
- Не рекомендується вирушати в далекі подорожі.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
Що ще відзначають?
- 21 жовтня відзначають Всесвітній день йододефіциту. Його мета полягає у підвищенні обізнаності про критичну важливість йоду для здоров'я людини. Цей мікроелемент необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози та запобігання серйозним захворюванням. У цей день варто нагадати усім знайомим про необхідність вживати продукти, збагачені йодом, для підтримки життєво важливих функцій організму.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день начос. Він присвячений популярній мексиканській закусці, яка була винайдена Ігнасіо "Начо" Аньядою в 1943 році. Начос – це хрусткі кукурудзяні чипси з тортильї, що подаються з розплавленим сиром, соусами та сальсою. Це гастрономічне свято є чудовим приводом зібратися з друзями та насолодитися цією яскравою і смачною стравою, пише Awareness Days.