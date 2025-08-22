22 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя строить планы и рассказывать о них
- 22 августа верующие чтят память святых мучеников Агатоника, Севериана и других, погибших за христианскую веру.
- Также отмечают Международный день фольклора, основанный в 1960 году во время Первого Международного фольклорного конгресса в Буэнос-Айресе.
22 августа верующие чтят память святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Они преданно служили Господу и впоследствии погибли за веру.
В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что верили, что там собирается нечисть. О запретах и приметах на 22 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святых Агатоника, Севериана и других
Агатоник жил в Никомидии во времена правления царя Максимиана. Святой вместе с Зотиком, Теопрепием, Акиндином, Северианом и Зеноном распространял христианство среди народа. Более того, мужчины даже обращали в веру язычников. Впрочем, однажды царь узнал о деятельности святых, поэтому приказал немедленно схватить христиан. После этого Максимиан сказал казнить всех, кто причастен к распространению христианства. Так, впоследствии святые погибли от удара меча.
Что нельзя делать?
- Не следует начинать новое дело.
- Не рекомендуется строить планы и рассказывать о них кому-то, потому что тогда запланированное не воплотится в реальность.
- Не стоит спорить и ссориться с родными.
Народные приметы
- Если на улице влажно, то зима придет рано.
- Если увидите как паутина летает низко, то зимой будет холодно.
- Если небо безоблачное, то сентябрь будет теплым.
- Если заметите росу на траве, то ожидайте потепления.
Что еще отмечают?
Международный день фольклора. Его ежегодно отмечают 22 августа. Что интересно, этот праздник установили в 1960 году, во время Первого Международного фольклорного конгресса в Буэнос-Айресе.