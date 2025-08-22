В этот день наши предки старались не ходить в лес, потому что верили, что там собирается нечисть. О запретах и приметах на 22 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святых Агатоника, Севериана и других

Агатоник жил в Никомидии во времена правления царя Максимиана. Святой вместе с Зотиком, Теопрепием, Акиндином, Северианом и Зеноном распространял христианство среди народа. Более того, мужчины даже обращали в веру язычников. Впрочем, однажды царь узнал о деятельности святых, поэтому приказал немедленно схватить христиан. После этого Максимиан сказал казнить всех, кто причастен к распространению христианства. Так, впоследствии святые погибли от удара меча.

Что нельзя делать?

Не следует начинать новое дело.

Не рекомендуется строить планы и рассказывать о них кому-то, потому что тогда запланированное не воплотится в реальность.

Не стоит спорить и ссориться с родными.

Народные приметы

Если на улице влажно, то зима придет рано.

Если увидите как паутина летает низко, то зимой будет холодно.

Если небо безоблачное, то сентябрь будет теплым.

Если заметите росу на траве, то ожидайте потепления.

Что еще отмечают?

Международный день фольклора. Его ежегодно отмечают 22 августа. Что интересно, этот праздник установили в 1960 году, во время Первого Международного фольклорного конгресса в Буэнос-Айресе.