22 серпня віряни вшановують память святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Вони віддано служили Господу та згодом загинули за віру.

У цей день наші предки намагалися не ходити в ліс, бо вірили, що там збирається нечисть. Про заборони й прикмети на 22 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святих Агатоніка, Северіяна та інших

Агатонік жив у Нікомидії за часів правління царя Максиміяна. Святий разом з Зотиком, Теопрепієм, Акиндином, Северіяном та Зеноном поширював християнство серед народу. Ба більше, чоловіки навіть навертали до віри язичників. Втім, одного дня цар дізнався про діяльність святих, тому наказав негайно схопити християн. Після цього Максиміян сказав стратити усіх, хто причетний до розповсюдження християнства. Так, згодом святі загинули від удару меча.

Що не можна робити?

Не слід починати нову справу.

Не рекомендується будувати плани та розповідати про них комусь, бо тоді запланове не втілиться в реальність.

Не варто сперечатися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі волого, то зима прийде рано.

Якщо побачите як павутина літає низько, то взимку буде холодно.

Якщо небо безхмарне, то вересень буде теплим.

Якщо помітите росу на траві, то очікуйте потепління.

Що ще відзначають?

Міжнародний день фольклору. Його щорічно відзначають 22 серпня. Що цікаво, це свято встановили у 1960 році, під час Першого Міжнародного фольклорного конгресу у Буенос-Айресі.