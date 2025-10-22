22 октября верующие чтят память святого преподобного Аверкия, епископа Ерапольского. Он обращал язычников в христианство и распространял веру во многих странах мира.

В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме.

День памяти равноапостольного Аверкия

Он жил во II веке во Фригии. Мужчина был епископом Ерапольским и стремился распространить христианство среди людей. В частности, Аверкий много молился о спасении душ язычников, которые не признавали единого Бога. Однажды святой увидел ангела, который сказал ему разрушить идолов в языческом храме. Мужчина выполнил эту просьбу, а через некоторое время открыто заявил о своем вероисповедании и осудил язычество. В связи с этим, идолопоклонники пытались схватить Аверкия, но у них не получилось это сделать. Так, святой начал путешествие по городам и селам, где лечил больных и проповедовал христианство. Известно, что Аверкий посетил Сирию, Месопотамию и Киликию.

Что нельзя делать?

Не следует заниматься уборкой или стиркой, потому что тогда привлечете проблемы в семью.

Нельзя рассказывать кому-то о своих планах.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

