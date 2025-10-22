22 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна прибирати та прати
- 22 жовтня вшановують пам'ять святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського, який поширював християнство та руйнував язичницькі ідоли.
- Цього дня не рекомендується займатися прибиранням, пранням, сваритися з рідними та відмовляти в допомозі нужденним.
22 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він навертав язичників до християнства та поширював віру у багатьох країнах світу.
У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 22 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням Храм святого Івана Богослова міста Харкова ПЦУ.
День пам'яті рівноапостольного Аверкія
Він жив у ІІ столітті у Фригії. Чоловік був єпископом Єрапольським і прагнув поширити християнство серед людей. Зокрема, Аверкій багато молився про порятунок душ язичників, які не визнавали єдиного Бога. Одного дня святий побачив ангела, який сказав йому зруйнувати ідолів у язичницькому храмі. Чоловік виконав це прохання, а через деякий час відкрито заявив про своє віросповідання та засудив язичництво. У зв'язку з цим, ідолопоклонники намагалися схопити Аверкія, але в них не вийшло це зробити. Так, святий розпочав подорож містами й селами, де лікував хворих і проповідував християнство. Відомо, що Аверкій відвідав Сирію, Месопотамію та Кілікію.
Що не можна робити?
- Не слід займатися прибиранням або пранням, бо тоді привабите негаразди в родину.
- Не можна розповідати комусь про свої плани.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- 22 жовтня святкують Міжнародний день Caps Lock. Ідея створення цього свята виникла у 2000 році завдяки американцю Дереку Арнольду з Айови, зазначає National Day Calendar. Його ініціатива була своєрідним протестом і висміюванням надмірного використання клавіші Caps Lock у текстових повідомленнях, електронних листах і коментарях в соціальних мережах.
- Також сьогодні відзначають День помічника лікаря та Міжнародний день поширення інформації про заїкання.