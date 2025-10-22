У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й інші свята 22 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням Храм святого Івана Богослова міста Харкова ПЦУ.

День пам'яті рівноапостольного Аверкія

Він жив у ІІ столітті у Фригії. Чоловік був єпископом Єрапольським і прагнув поширити християнство серед людей. Зокрема, Аверкій багато молився про порятунок душ язичників, які не визнавали єдиного Бога. Одного дня святий побачив ангела, який сказав йому зруйнувати ідолів у язичницькому храмі. Чоловік виконав це прохання, а через деякий час відкрито заявив про своє віросповідання та засудив язичництво. У зв'язку з цим, ідолопоклонники намагалися схопити Аверкія, але в них не вийшло це зробити. Так, святий розпочав подорож містами й селами, де лікував хворих і проповідував християнство. Відомо, що Аверкій відвідав Сирію, Месопотамію та Кілікію.

Що не можна робити?

Не слід займатися прибиранням або пранням, бо тоді привабите негаразди в родину.

Не можна розповідати комусь про свої плани.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Що ще відзначають?