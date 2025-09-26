26 сентября верующие чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из самых любимых учеников Иисуса Христа.

В этот день наши предки старались не пить алкоголь. О запретах и других праздниках 26 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Вместе со своим братом Иаковом мужчина решил служить Господу и стал свидетелем многих чудес и важных событий в жизни Спасителя, в частности Преображения Господня на горе Фаворе. После воскресения Христова Иоанн проповедовал в Ефесе и обращал язычников к вере. Однако во времена правления императора Нерона святого бросили в тюрьму, а позже – сослали на остров Патмос.

Кстати, именно там Богослов создал знаменитое "Откровение" ("Апокалипсис"). Это последняя книга Нового Завета и одно из древнейших произведений христианской литературы.

Вернувшись в город Эфес, апостол продолжил служение Господу и написал свое Евангелие и три Послания, в которых подчеркивал любовь к Богу и ближнему. Известно, что Иоанн прожил более ста лет и отошел в вечность в кругу своих учеников. Его могила, по преданию, осталась пустой, а ежегодно из нее выделялся целебный порох, который почитали верующие.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется пить алкогольные напитки.

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя работать вечером, потому что тогда привлечете негатив в жизнь.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

