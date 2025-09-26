26 вересня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна працювати ввечері
- 26 вересня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова, одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа.
- Цього дня не рекомендується пити алкоголь, лихословити, конфліктувати та працювати ввечері.
26 вересня віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним з найулюбленіших учнів Ісуса Христа.
У цей день наші предки намагалися не пити алкоголь. Про заборони й інші свята 26 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова
Він був одним із найближчих учнів Ісуса Христа. Разом зі своїм братом Яковом чоловік вирішив служити Господу та став свідком багатьох див і важливих подій у житті Спасителя, зокрема Преображення Господнього на горі Фаворі. Після воскресіння Христового Іван проповідував у Ефесі та навертав язичників до віри. Однак за часів правління імператора Нерона святого кинули до в'язниці, а пізніше – заслали на острів Патмос.
До речі, саме там Богослов створив знамените "Одкровення" ("Апокаліпсис"). Це остання книга Нового Завіту та один з найдавніших творів християнської літератури.
Повернувшись до міста Ефес, апостол продовжив служіння Господу та написав своє Євангеліє і три Послання, у яких наголошував на любові до Бога та ближнього. Відомо, що Іван прожив понад сто років та відійшов у вічність у колі своїх учнів. Його могила, за переказами, залишилася порожньою, а щороку з неї виділявся цілющий порох, який вшановували віряни.
Що не можна робити?
- Не рекомендується пити алкогольні напої.
- Не слід лихословити та конфліктувати.
- Не можна працювати ввечері, бо тоді привабите негатив у життя.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- 26 вересня щороку відзначають Всесвітній день здоров'я довкілля. Це свято вперше відсвяткували у 2011 році в Індонезії з метою підвищення обізнаності суспільства про проблеми із забрудненням навколишнього середовища, як зазначають у National Environmental Health Association.
- Також 26 вересня в усьому світі святкують День народження грамофона. Адже саме у цей день, у 1877 році, американський науковець Еміль Берлінер запатентував цей прилад. Грамофон швидко став популярним серед поціновувачів музики, адже мав гарне звучання та простий механізм роботи.