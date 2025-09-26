У цей день наші предки намагалися не пити алкоголь. Про заборони й інші свята 26 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті апостола і євангеліста Івана Богослова

Він був одним із найближчих учнів Ісуса Христа. Разом зі своїм братом Яковом чоловік вирішив служити Господу та став свідком багатьох див і важливих подій у житті Спасителя, зокрема Преображення Господнього на горі Фаворі. Після воскресіння Христового Іван проповідував у Ефесі та навертав язичників до віри. Однак за часів правління імператора Нерона святого кинули до в'язниці, а пізніше – заслали на острів Патмос.

До речі, саме там Богослов створив знамените "Одкровення" ("Апокаліпсис"). Це остання книга Нового Завіту та один з найдавніших творів християнської літератури.

Повернувшись до міста Ефес, апостол продовжив служіння Господу та написав своє Євангеліє і три Послання, у яких наголошував на любові до Бога та ближнього. Відомо, що Іван прожив понад сто років та відійшов у вічність у колі своїх учнів. Його могила, за переказами, залишилася порожньою, а щороку з неї виділявся цілющий порох, який вшановували віряни.

Що не можна робити?

Не рекомендується пити алкогольні напої.

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна працювати ввечері, бо тоді привабите негатив у життя.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?