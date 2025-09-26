В этот день наши предки старались не пить алкоголь. О запретах и других праздниках 26 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года
День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Вместе со своим братом Иаковом мужчина решил служить Господу и стал свидетелем многих чудес и важных событий в жизни Спасителя, в частности Преображения Господня на горе Фаворе. После воскресения Христова Иоанн проповедовал в Ефесе и обращал язычников к вере. Однако во времена правления императора Нерона святого бросили в тюрьму, а позже – сослали на остров Патмос.
Кстати, именно там Богослов создал знаменитое "Откровение" ("Апокалипсис"). Это последняя книга Нового Завета и одно из древнейших произведений христианской литературы.
Вернувшись в город Эфес, апостол продолжил служение Господу и написал свое Евангелие и три Послания, в которых подчеркивал любовь к Богу и ближнему. Известно, что Иоанн прожил более ста лет и отошел в вечность в кругу своих учеников. Его могила, по преданию, осталась пустой, а ежегодно из нее выделялся целебный порох, который почитали верующие.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется пить алкогольные напитки.
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя работать вечером, потому что тогда привлечете негатив в жизнь.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
Что еще отмечают?
- 26 сентября ежегодно отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды. Этот праздник впервые отпраздновали в 2011 году в Индонезии с целью повышения осведомленности общества о проблемах с загрязнением окружающей среды, как отмечают в National Environmental Health Association.
- Также 26 сентября во всем мире празднуют День рождения граммофона. Ведь именно в этот день, в 1877 году, американский ученый Эмиль Берлинер запатентовал этот прибор. Граммофон быстро стал популярным среди ценителей музыки, ведь имел хорошее звучание и простой механизм работы.