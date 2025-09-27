27 сентября верующие чтят память святого мученика Калистрата. Они преданно служили Господу, но погибли из-за любви к вере.

В этот день наши предки завершали готовить пасеку к наступлению зимы. О запретах и других праздниках 27 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти мученика Калистрата

Он родился в Карфагене в семье христиан. Его дед был свидетелем страданий и Воскресения Господа Иисуса Христа, а отец – воспитал мальчика в любви к вере. Однажды Калистрата схватили за молитвы к Богу. Святого страшно пытали, допрашивали и заставляли его принести жертву идолам, но он отказался это делать. Впоследствии Калистрата пытались утопить в море, но мужчине удалось выжить. Увидев это чудо, более 100 военных уверовали во Христа и были за это позже казнены. После их мученической смерти на месте страданий построили храм в честь святого Калистрата и его собратьев.

Что нельзя делать?

Не следует тяжело работать.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не рекомендуется идти в лес в одиночку, потому что рискуете потеряться там.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Что еще отмечают?