Какой церковный праздник в субботу, 27 сентября: почему сегодня нельзя ходить в лес в одиночку
- 27 сентября чтят память святых мучеников Калистрата и его жены, которых пытали за веру во Христа.
- В этот день не рекомендуется тяжело работать, ссориться с родными и идти в лес наедине.
27 сентября верующие чтят память святого мученика Калистрата. Они преданно служили Господу, но погибли из-за любви к вере.
В этот день наши предки завершали готовить пасеку к наступлению зимы. О запретах и других праздниках 27 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти мученика Калистрата
Он родился в Карфагене в семье христиан. Его дед был свидетелем страданий и Воскресения Господа Иисуса Христа, а отец – воспитал мальчика в любви к вере. Однажды Калистрата схватили за молитвы к Богу. Святого страшно пытали, допрашивали и заставляли его принести жертву идолам, но он отказался это делать. Впоследствии Калистрата пытались утопить в море, но мужчине удалось выжить. Увидев это чудо, более 100 военных уверовали во Христа и были за это позже казнены. После их мученической смерти на месте страданий построили храм в честь святого Калистрата и его собратьев.
Что нельзя делать?
- Не следует тяжело работать.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не рекомендуется идти в лес в одиночку, потому что рискуете потеряться там.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Что еще отмечают?
- В последние выходные сентября ежегодно празднуют День города Хмельницкий. В этом году этот праздник приходится на 27-28 сентября. В 2025 году Хмельницкий празднует 594 года. Что интересно, первые письменные упоминания о городе датируются 1431 годом.
- Также сегодня отмечают Всемирный день туризма. Этот праздник установила Генеральная ассамблея ООН в 1979 году. Главная цель праздника – освещение вклада туризма в развитие экономики всех стран.