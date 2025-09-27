В этот день наши предки завершали готовить пасеку к наступлению зимы. О запретах и других праздниках 27 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти мученика Калистрата

Он родился в Карфагене в семье христиан. Его дед был свидетелем страданий и Воскресения Господа Иисуса Христа, а отец – воспитал мальчика в любви к вере. Однажды Калистрата схватили за молитвы к Богу. Святого страшно пытали, допрашивали и заставляли его принести жертву идолам, но он отказался это делать. Впоследствии Калистрата пытались утопить в море, но мужчине удалось выжить. Увидев это чудо, более 100 военных уверовали во Христа и были за это позже казнены. После их мученической смерти на месте страданий построили храм в честь святого Калистрата и его собратьев.

Что нельзя делать?

  • Не следует тяжело работать.
  • Не стоит ссориться и спорить с родными.
  • Не рекомендуется идти в лес в одиночку, потому что рискуете потеряться там.
  • Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Что еще отмечают?

  • В последние выходные сентября ежегодно празднуют День города Хмельницкий. В этом году этот праздник приходится на 27-28 сентября. В 2025 году Хмельницкий празднует 594 года. Что интересно, первые письменные упоминания о городе датируются 1431 годом.
  • Также сегодня отмечают Всемирный день туризма. Этот праздник установила Генеральная ассамблея ООН в 1979 году. Главная цель праздника – освещение вклада туризма в развитие экономики всех стран.