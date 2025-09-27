27 вересня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Калістрата і дружини його. Вони віддано служили Господу, але загинули через любов до віри.

У цей день наші предки завершували готувати пасіку до настання зими. Про заборони й інші свята 27 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Калістрата і його дружини

Він народився в Карфагені в родині християн. Його дід був свідком страждань та Воскресіння Господа Ісуса Христа, а батько – виховав хлопчика в любові до віри. Одного дня Калістрата схопили через молитви до Бога. Святого страшно катували, допитували та змушували його принести жертву ідолам, але він відмовився це робити. Згодом Калістрата намагалися втопити в морі, але чоловікові вдалося вижити. Побачивши це диво, понад 100 військових увірували в Христа і були за це пізніше страчені. Після їхньої мученицької смерті на місці страждань побудували храм на честь святого Калістрата та його побратимів.

Що не можна робити?

Не слід важко працювати.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується йти до лісу наодинці, бо ризикуєте загубитися там.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Що ще відзначають?