Яке церковне свято у суботу, 27 вересня: чому сьогодні не можна ходити до лісу наодинці
- 27 вересня вшановують пам'ять святих мучеників Калістрата і його дружини, яких катували за віру в Христа.
- Цього дня не рекомендується важко працювати, сваритися з рідними та йти до лісу наодинці.
27 вересня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Калістрата і дружини його. Вони віддано служили Господу, але загинули через любов до віри.
У цей день наші предки завершували готувати пасіку до настання зими. Про заборони й інші свята 27 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті мучеників Калістрата і його дружини
Він народився в Карфагені в родині християн. Його дід був свідком страждань та Воскресіння Господа Ісуса Христа, а батько – виховав хлопчика в любові до віри. Одного дня Калістрата схопили через молитви до Бога. Святого страшно катували, допитували та змушували його принести жертву ідолам, але він відмовився це робити. Згодом Калістрата намагалися втопити в морі, але чоловікові вдалося вижити. Побачивши це диво, понад 100 військових увірували в Христа і були за це пізніше страчені. Після їхньої мученицької смерті на місці страждань побудували храм на честь святого Калістрата та його побратимів.
Що не можна робити?
- Не слід важко працювати.
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не рекомендується йти до лісу наодинці, бо ризикуєте загубитися там.
- Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати.
Що ще відзначають?
- В останні вихідні вересня щороку святкують День міста Хмельницький. Цьогоріч це свято припадає на 27-28 вересня. У 2025 році Хмельницький святкує 594 роки. Що цікаво, перші письмові згадки про місто датуються 1431 роком.
- Також сьогодні відзначають Всесвітній день туризму. Це свято встановила Генеральна асамблея ООН у 1979 році. Головна мета свята – висвітлення внеску туризму в розвиток економіки усіх країн.