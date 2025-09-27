У 2025 році Хмельницький святкує 594 роки. Перші письмові згадки про поселення на місці сучасного міста датуються 1431 роком, пише LifeStyle24 з посиланням на "Топонімічний словник України" краєзнавця Миколи Янка.

Що цікаво, протягом століть Хмельницький входив до складу різних держав, зокрема до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. У XVIII – XIX століттях місто розвивалося як торговельний і ремісничий осередок Поділля, а після Першої світової війни та визвольних змагань став важливим адміністративним центром регіону.

З нагоди Дня міста Хмельницький наша редакція підготувала красиві привітання у картинках і прозі. Надішліть їх жителям цього міста та підніміть їм настрій.

День міста Хмельницький 2025: як привітати у картинках і словах?

Вітаю тебе, місто гармонії та краси! Бажаю, щоб на твоїх вулицях завжди панували спокій, затишок та безпека. Нехай кожен мешканець почувається захищеним та щасливим у рідному Хмельницькому. Хай сміх дітей лунає голосніше за будь-які сирени.

Вітаю з Днем міста Хмельницький і з усього серця хочу побажати, щоб ми були дружні і єдині, щоб наші старання, прагнення, сили та надії допомагали розвиватися і процвітати нашому місту. Нехай кожен тут буде щасливий, коханий і успішний у своїй справі.

З усього серця вітаю з Днем міста Хмельницький і хочу побажати вічного процвітання цього чудового куточка на планеті. Нехай життя тут буде веселим і щасливим, нехай діти дзвінко сміються, нехай молодь успішно навчається і браво працює, нехай кожен тут відчує себе затребуваним і важливим діячем, нехай буде шана та повага всім старим. Нехай місто росте, розвивається і займає особливе місце в серцях його мешканців.

Нехай день міста буде яскравим святковим днем! Щоб кожен мешканець перейнявся радістю і відчув, що він може змінити все на краще! Бажаємо добробуту та процвітання, нехай наш улюблений Хмельницький став кращим!

Бажаю, щоб Хмельницький, як весняний сад, розквітав і ставав прекрасніше рік від року. Нехай на улюблених рідних вулицях завжди буде чисто, красиво і радісно від добрих посмішок перехожих. Бажаю стабільного процвітання, зростання рівня життя і твердої впевненості в щасливому і світлому майбутньому. З Днем ​​міста!

Для написання матеріалу використані джерела: "Побажайко" та "Українські Привітання".