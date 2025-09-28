28 сентября верующие чтят память святого исповедника Харитона. Он основал немало монастырей, составил монашеский устав и распространял христианство.

В этот день наши предки не ели ягоды, потому что верили, что там прячется нечистая сила. О запретах и других праздниках 28 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого Харитона Исповедника

Он родился в Иконии и еще с ранних лет пытался следовать примеру святой первомученицы Феклы, которую особенно почитал. Во времена гонений римских императоров на христиан Харитон мужественно обличил языческих богов и твердо исповедовал веру во Христа, за что подвергся страшным мучениям. Однако мужчине чудом удалось выжить, поэтому он окончательно решил посвятить свою жизнь служению Господу. Во время путешествия в Иерусалим святой попал в плен к разбойникам, которые бросили его в пещеру. Харитон начал молиться, и произошло чудо: змея отравила их вино, и все бойцы погибли. После этого святой раздал сокровища разбойников бедным, а в пещере основал храм и монастырь. Впоследствии Харитон создал еще две обители и составил строгий монашеский устав, ставший основой для монашеской жизни. Святой отошел в вечность в глубокой старости, а его тело похоронили в Фаранской лавре.

Что нельзя делать?

Не следует начинать новые дела.

Не рекомендуется рассказывать кому-то свои планы, потому что тогда они не воплотятся в жизнь.

Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?