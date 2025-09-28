28 вересня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ділитися своїми планами
- 28 вересня вшановують пам'ять святого Харитона, який заснував монастирі та поширював християнство.
- На цей день припадають також День машинобудівника України та Всесвітній день боротьби проти сказу.
28 вересня віряни вшановують пам'ять святого сповідника Харитона. Він заснував чимало монастирів, склав чернечий устав та поширював християнство.
У цей день наші предки не їли ягоди, бо вірили, що там ховається нечиста сила. Про заборони й інші свята 28 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого Харитона Сповідника
Він народився в Іконії та ще з ранніх років намагався наслідувати приклад святої первомучениці Фекли, яку особливо шанував. За часів гонінь римських імператорів на християн Харитон мужньо викрив язичницьких богів і твердо сповідав віру у Христа, за що зазнав страшних мук. Однак чоловікові дивом вдалося вижити, тож він остаточно вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Під час подорожі до Єрусалима святий потрапив у полон до розбійників, які кинули його в печеру. Харитон почав молитися, і сталося диво: змія отруїла їхнє вино, і всі бійці загинули. Після цього святий роздав скарби розбійників бідним, а в печері заснував храм і монастир. Згодом Харитон створив ще дві обителі і склав суворий чернечий устав, що став основою для монашого життя. Святий відійшов у вічність у глибокій старості, а його тіло поховали у Фаранській лаврі.
Що не можна робити?
- Не слід розпочинати нові справи.
- Не рекомендується розповідати комусь свої плани, бо тоді вони не втіляться в життя.
- Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- В останню неділю вересня відзначають День машинобудівника України. Цьогоріч це професійне свято припадає на 28 вересня. Що цікаво, його встановили у 1993 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука, як зазначають в Офіційному порталі Верховної Ради.
- Також 28 вересня святкують Всесвітній день боротьби проти сказу. Його щорічно відзначають з 2007 року за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу. Історія створення цього свята пов'язана з дослідженням французького мікробіолога Луї Пастера. Саме він винайшов вакцину від сказу, завдяки якій тепер можна запобігти поширенню цієї хвороби.