У цей день наші предки не їли ягоди, бо вірили, що там ховається нечиста сила. Про заборони й інші свята 28 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого Харитона Сповідника
Він народився в Іконії та ще з ранніх років намагався наслідувати приклад святої первомучениці Фекли, яку особливо шанував. За часів гонінь римських імператорів на християн Харитон мужньо викрив язичницьких богів і твердо сповідав віру у Христа, за що зазнав страшних мук. Однак чоловікові дивом вдалося вижити, тож він остаточно вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Під час подорожі до Єрусалима святий потрапив у полон до розбійників, які кинули його в печеру. Харитон почав молитися, і сталося диво: змія отруїла їхнє вино, і всі бійці загинули. Після цього святий роздав скарби розбійників бідним, а в печері заснував храм і монастир. Згодом Харитон створив ще дві обителі і склав суворий чернечий устав, що став основою для монашого життя. Святий відійшов у вічність у глибокій старості, а його тіло поховали у Фаранській лаврі.
Що не можна робити?
- Не слід розпочинати нові справи.
- Не рекомендується розповідати комусь свої плани, бо тоді вони не втіляться в життя.
- Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
Що ще відзначають?
- В останню неділю вересня відзначають День машинобудівника України. Цьогоріч це професійне свято припадає на 28 вересня. Що цікаво, його встановили у 1993 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кравчука, як зазначають в Офіційному порталі Верховної Ради.
- Також 28 вересня святкують Всесвітній день боротьби проти сказу. Його щорічно відзначають з 2007 року за ініціативою Глобального альянсу з контролю сказу. Історія створення цього свята пов'язана з дослідженням французького мікробіолога Луї Пастера. Саме він винайшов вакцину від сказу, завдяки якій тепер можна запобігти поширенню цієї хвороби.