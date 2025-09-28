У цей день наші предки не їли ягоди, бо вірили, що там ховається нечиста сила. Про заборони й інші свята 28 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого Харитона Сповідника

Він народився в Іконії та ще з ранніх років намагався наслідувати приклад святої первомучениці Фекли, яку особливо шанував. За часів гонінь римських імператорів на християн Харитон мужньо викрив язичницьких богів і твердо сповідав віру у Христа, за що зазнав страшних мук. Однак чоловікові дивом вдалося вижити, тож він остаточно вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Під час подорожі до Єрусалима святий потрапив у полон до розбійників, які кинули його в печеру. Харитон почав молитися, і сталося диво: змія отруїла їхнє вино, і всі бійці загинули. Після цього святий роздав скарби розбійників бідним, а в печері заснував храм і монастир. Згодом Харитон створив ще дві обителі і склав суворий чернечий устав, що став основою для монашого життя. Святий відійшов у вічність у глибокій старості, а його тіло поховали у Фаранській лаврі.

Що не можна робити?

Не слід розпочинати нові справи.

Не рекомендується розповідати комусь свої плани, бо тоді вони не втіляться в життя.

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?