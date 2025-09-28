В этот день наши предки не ели ягоды, потому что верили, что там прячется нечистая сила. О запретах и других праздниках 28 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого Харитона Исповедника
Он родился в Иконии и еще с ранних лет пытался следовать примеру святой первомученицы Феклы, которую особенно почитал. Во времена гонений римских императоров на христиан Харитон мужественно обличил языческих богов и твердо исповедовал веру во Христа, за что подвергся страшным мучениям. Однако мужчине чудом удалось выжить, поэтому он окончательно решил посвятить свою жизнь служению Господу. Во время путешествия в Иерусалим святой попал в плен к разбойникам, которые бросили его в пещеру. Харитон начал молиться, и произошло чудо: змея отравила их вино, и все бойцы погибли. После этого святой раздал сокровища разбойников бедным, а в пещере основал храм и монастырь. Впоследствии Харитон создал еще две обители и составил строгий монашеский устав, ставший основой для монашеской жизни. Святой отошел в вечность в глубокой старости, а его тело похоронили в Фаранской лавре.
Что нельзя делать?
- Не следует начинать новые дела.
- Не рекомендуется рассказывать кому-то свои планы, потому что тогда они не воплотятся в жизнь.
- Не стоит сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Что еще отмечают?
- В последнее воскресенье сентября отмечают День машиностроителя Украины. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 28 сентября. Что интересно, его установили в 1993 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кравчука, как отмечают в Официальном портале Верховной Рады.
- Также 28 сентября празднуют Всемирный день борьбы против бешенства. Его ежегодно отмечают с 2007 года по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. История создания этого праздника связана с исследованием французского микробиолога Луи Пастера. Именно он изобрел вакцину от бешенства, благодаря которой теперь можно предотвратить распространение этой болезни.