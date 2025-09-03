3 сентября – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя женщинам выходить из дома вечером
- 3 сентября чтят память святого священномученика Антима, епископа Никомидийского.
- Сегодня также отмечают День открытия уникальности ДНК и День небоскреба.
3 сентября верующие чтят память святого священномученика Антима, епископа Никомидийского. Он погиб во время преследования христиан императором Диоклетианом.
В этот день наши предки помогали бедным и больным. О запретах и приметах на 3 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского
Он был епископом Никомидии и стал известным среди многих людей благодаря преданности Господу. Мужчина посвятил свою жизнь служению Богу, обучая людей Священному Писанию, проповедуя Евангелие и поддерживая христиан во времена тяжелых преследований. Его доброта и глубокая вера вдохновляли многих людей, и многие из них благодаря ему приняли христианство и обратились к Господу. Когда император Диоклетиан начал жестокие гонения на христиан, о святом Антиме стало известно властям. Так, за служение Христу его схватили. Долгие дни и ночи святитель мужественно выдерживал пытки, но никакие страдания не заставили его отречься от веры. Наоборот, даже во время испытаний он находил слова утешения для других и укреплял их дух. В конце концов Антима приговорили к смертной казни. Перед смертью он молился за всех христиан, прося Бога даровать им силу и отвагу во времена испытаний.
Что нельзя делать?
- Не следует ссориться и спорить с родными.
- Нельзя выходить из дома женщинам после захода солнца, потому что тогда накличете проблемы в личной жизни.
- Не стоит жениться и справлять свадьбу.
- Не рекомендуется начинать новые дела.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то вскоре будет тепло.
- Если на елках заметите много шишек, то зима будет мягкой.
- Если вечером пойдет дождь, то октябрь будет холодным.
- Если увидите много комаров, то бабье лето будет длительным.
Что еще отмечают?
- Сегодня, 3 сентября, традиционно отмечают День открытия уникальности ДНК. Сначала существование молекулы предсказали британский ученый Фрэнсис Крик и американский ученый Джеймс Уотсон в 1953 году. Впрочем, только 3 сентября 1984-го уникальность ДНК открыл британский генетик Алек Джеффрис. С тех пор именно в этот день ежегодно чествуют достижения ученых во всем мире.
- К тому же 3 сентября принято праздновать День небоскреба. Что интересно, дату праздника выбрали не случайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1856 году, родился американский архитектор Луис Генри Салливан – создатель одного из первых небоскребов. Кстати, считается, что такие большие здания начали создавать только 130 лет назад.