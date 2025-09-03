3 сентября верующие чтят память святого священномученика Антима, епископа Никомидийского. Он погиб во время преследования христиан императором Диоклетианом.

В этот день наши предки помогали бедным и больным. О запретах и приметах на 3 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского

Он был епископом Никомидии и стал известным среди многих людей благодаря преданности Господу. Мужчина посвятил свою жизнь служению Богу, обучая людей Священному Писанию, проповедуя Евангелие и поддерживая христиан во времена тяжелых преследований. Его доброта и глубокая вера вдохновляли многих людей, и многие из них благодаря ему приняли христианство и обратились к Господу. Когда император Диоклетиан начал жестокие гонения на христиан, о святом Антиме стало известно властям. Так, за служение Христу его схватили. Долгие дни и ночи святитель мужественно выдерживал пытки, но никакие страдания не заставили его отречься от веры. Наоборот, даже во время испытаний он находил слова утешения для других и укреплял их дух. В конце концов Антима приговорили к смертной казни. Перед смертью он молился за всех христиан, прося Бога даровать им силу и отвагу во времена испытаний.

Что нельзя делать?

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя выходить из дома женщинам после захода солнца, потому что тогда накличете проблемы в личной жизни.

Не стоит жениться и справлять свадьбу.

Не рекомендуется начинать новые дела.

Народные приметы

Если на улице туманно, то вскоре будет тепло.

Если на елках заметите много шишек, то зима будет мягкой.

Если вечером пойдет дождь, то октябрь будет холодным.

Если увидите много комаров, то бабье лето будет длительным.

Что еще отмечают?