Какой церковный праздник в пятницу, 31 октября: почему сегодня нельзя ходить в лес в одиночку
31 октября верующие чтят память святых апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула. Они распространяли христианство во многих странах мира, основывая новые общины и укрепляя веру среди людей.
В этот день наши предки ходили на рыбалку и охоту. О запретах и других праздниках 31 октября – пишет 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.
День памяти апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула
Святой Стахий стал первым епископом Константинополя и более 16 лет служил там, утверждая христианство в одном из крупнейших центров Римской империи. В то же время апостол Амплий погиб из-за верности христианству. Святой Урван, епископ Македонии, также умер за веру, но его проповедь продолжила жить среди верующих.
Святой Наркис, епископ Афин, стал примером терпения и мудрости для христиан. Святой Апелий, ученик апостола Павла и епископ Ираклии, неутомимо проповедовал Евангелие в тяжелых условиях. А святой Аристовул, брат апостола Варнавы, распространял христианство в Британии и стал первым епископом на этих землях.
Что нельзя делать?
- Не следует идти в лес в одиночку, потому что рискуете заблудиться.
- Нельзя пить алкоголь.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Что еще отмечают?
- В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают Хэллоуин. История этого жуткого праздника начинается с древних племен кельтов, для которых этот день означал конец летней и начало зимней поры. В современном мире на Хэллоуин принято переодеваться в страшные костюмы, вырезать тыквы в виде пугающего лица, готовить тематические блюда и ходить от дома к дому, собирая конфеты у соседей.
- Также сегодня украинцы вспоминают о древнем славянском празднике, который получил название Велесова ночь. По народным поверьям, именно в эту пору граница между мирами живых и мертвых становится тончайшей, позволяя душам умерших предков посетить своих потомков, отмечает Traditions.in.ua. На Велесову ночь наши предки зажигали свечи и ставили их на подоконнике, чтобы души умерших могли найти путь домой. В то же время предки готовили поминальный ужин, потом собирались за одним столом и оставляли отдельную тарелку или принадлежности для душ покойников.