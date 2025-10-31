Какой церковный праздник в пятницу, 31 октября: почему сегодня нельзя ходить в лес в одиночку

31 октября верующие чтят память святых апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула. Они распространяли христианство во многих странах мира, основывая новые общины и укрепляя веру среди людей.

В этот день наши предки ходили на рыбалку и охоту. О запретах и других праздниках 31 октября – пишет 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

День памяти апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула

Святой Стахий стал первым епископом Константинополя и более 16 лет служил там, утверждая христианство в одном из крупнейших центров Римской империи. В то же время апостол Амплий погиб из-за верности христианству. Святой Урван, епископ Македонии, также умер за веру, но его проповедь продолжила жить среди верующих.

Святой Наркис, епископ Афин, стал примером терпения и мудрости для христиан. Святой Апелий, ученик апостола Павла и епископ Ираклии, неутомимо проповедовал Евангелие в тяжелых условиях. А святой Аристовул, брат апостола Варнавы, распространял христианство в Британии и стал первым епископом на этих землях.

Что нельзя делать?

Не следует идти в лес в одиночку, потому что рискуете заблудиться.

Нельзя пить алкоголь.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

