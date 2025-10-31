У цей день наші предки ходили на риболовлю та полювання. Про заборони й інші свята 31 жовтня – пише 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті апостолів Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула

Святий Стахій став першим єпископом Константинополя та понад 16 років служив там, утверджуючи християнство в одному з найбільших центрів Римської імперії. Водночас апостол Амплій загинув через вірність християнству. Святий Урван, єпископ Македонії, також помер за віру, але його проповідь продовжила жити серед вірян.

Святий Наркис, єпископ Афін, став прикладом терпіння та мудрості для християн. Святий Апелій, учень апостола Павла та єпископ Іраклії, невтомно проповідував Євангеліє у важких умовах. А святий Аристовул, брат апостола Варнави, поширював християнство в Британії й став першим єпископом на цих землях.

Що не можна робити?

Не слід йти до лісу наодинці, бо ризикуєте заблукати.

Не можна пити алкоголь.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Що ще відзначають?