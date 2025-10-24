Що таке Геловін, коли його почали відзначати, які основні традиції свята – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Геловін 2025: що це таке і коли його почали святкувати?

Геловін з'явився близько двох тисяч років за часів давніх кельтів, які мешкали на території сучасних Ірландії, Шотландії та Північної Франції. Вони відзначали свято Самайн, яке символізувало завершення збору врожаю, кінець світлої пори року та початок холодної зими. Кельти вірили, що саме в ніч на 1 листопада межа між світом живих і світом мертвих ставала надзвичайно тонкою, дозволяючи душам померлих, а також духам і нечисті, блукати землею.

Щоб відлякати злих духів або, навпаки, сховатися серед них, кельти палили величезні багаття та одягали костюми зі шкір і голів тварин. Саме ця стародавня традиція послужила основою для сучасних маскарадів.

Основні традиції Геловіну / Фото Freepik

У VIII столітті Католицька Церква спробувала замінити язичницькі обряди християнськими. Так, вона встановила День усіх святих 1 листопада з метою вшанування святих і мучеників. У зв'язку з цим, ніч напередодні почали називати All Hallows' Eve (Вечір усіх святих), що з часом скоротилося до знайомого нам Halloween.

А вже масову популярність свято здобуло у Північній Америці в XIX столітті завдяки ірландським та шотландським мігрантам, які привезли з собою свої звичаї.

Основні традиції Геловіну