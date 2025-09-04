Какой церковный праздник в четверг, 4 сентября: почему сегодня нельзя подходить близко к огню
- 4 сентября почитается память святого Вавили, епископа Антиохии, который погиб, отказавшись поклоняться идолам.
- Сегодня также отмечают День таможенного брокера Украины и Всемирный день тхэквондо.
4 сентября верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии.
В этот день наши предки готовили блюда с луком и угощали ими соседей. О запретах и приметах на 4 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии
Он был епископом Антиохийским, когда происходили жестокие гонения на христиан императором Декием. Вавила заботился о своей пастве, молился за нее и учил верующих мужественно переносить страдания за Христа. Во время праздника языческих богов император захотел войти в христианский храм и осквернить святыню. Однако святой отказался впустить правителя, остановив его прямо на пороге. Из-за этого разгневанный Декий приказал разрушить храм и привести епископа на суд. Вавила не захотел поклоняться идолам и сказал, что кандалы для него почетны, как царская корона для императора.
Что интересно, вместе со святым перед судом предстали три юных брата с мамой – Урван, Прилидиан, Эпполоний и Христодула. Все они мужественно выдержали пытки и не отреклись от Христа.
В конце концов, император приказал казнить святых мечом. Так, они приняли мученическую смерть.
Что нельзя делать?
- Не следует брать или занимать деньги в долг.
- Не стоит сквернословить и сплетничать.
- Нельзя подходить близко к огню, потому что существует высокий риск привлечь внимание нечистой силы.
- Не рекомендуется брать в руки острые предметы, в частности ножи, иглы и ножницы.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то бабье лето будет длительным.
- Если сегодня пойдет дождь, то октябрь будет сухим.
- Если заметите много рябины, то зима будет суровой.
- Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте в ближайшее время холодов.
Что еще отмечают?
- День таможенного брокера Украины отмечается каждый год 4 сентября. Таможенный брокер – это специалист, который помогает предприятиям и гражданам правильно оформить товары при пересечении таможенной границы и обеспечивает юридическое и документальное сопровождение грузов. Именно 4 сентября 1992 года вступил в силу первый нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность специалистов в нашем государстве. В 2009 году по инициативе Ассоциации брокерских предприятий этот праздник начали отмечать официально.
- 4 сентября также празднуют Всемирный день тхэквондо. Что интересно, дату праздника выбрали не случайно. Дело в том, что именно в этот день 1994 года тхэквондо официально признали олимпийским видом спорта на сессии Международного олимпийского комитета во Франции. В 2006 году Всемирная федерация тхэквондо приняла решение сделать эту дату официальным праздником, а первые торжества по этому случаю состоялись в Южной Корее. Этот день призван популяризировать тхэквондо как боевое искусство и философию, воспитывающую силу духа, дисциплину и уважение.