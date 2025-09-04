4 сентября верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Он отказался поклоняться идолам, из-за чего погиб.

В этот день наши предки готовили блюда с луком и угощали ими соседей. О запретах и приметах на 4 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии

Он был епископом Антиохийским, когда происходили жестокие гонения на христиан императором Декием. Вавила заботился о своей пастве, молился за нее и учил верующих мужественно переносить страдания за Христа. Во время праздника языческих богов император захотел войти в христианский храм и осквернить святыню. Однако святой отказался впустить правителя, остановив его прямо на пороге. Из-за этого разгневанный Декий приказал разрушить храм и привести епископа на суд. Вавила не захотел поклоняться идолам и сказал, что кандалы для него почетны, как царская корона для императора.

Что интересно, вместе со святым перед судом предстали три юных брата с мамой – Урван, Прилидиан, Эпполоний и Христодула. Все они мужественно выдержали пытки и не отреклись от Христа.

В конце концов, император приказал казнить святых мечом. Так, они приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать?

Не следует брать или занимать деньги в долг.

Не стоит сквернословить и сплетничать.

Нельзя подходить близко к огню, потому что существует высокий риск привлечь внимание нечистой силы.

Не рекомендуется брать в руки острые предметы, в частности ножи, иглы и ножницы.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то бабье лето будет длительным.

Если сегодня пойдет дождь, то октябрь будет сухим.

Если заметите много рябины, то зима будет суровой.

Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте в ближайшее время холодов.

Что еще отмечают?