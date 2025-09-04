Укр Рус
4 сентября, 07:00
Какой церковный праздник в четверг, 4 сентября: почему сегодня нельзя подходить близко к огню

Влада Пономарева
  • 4 сентября почитается память святого Вавили, епископа Антиохии, который погиб, отказавшись поклоняться идолам.
  • Сегодня также отмечают День таможенного брокера Украины и Всемирный день тхэквондо.

4 сентября верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Он отказался поклоняться идолам, из-за чего погиб.

В этот день наши предки готовили блюда с луком и угощали ими соседей. О запретах и приметах на 4 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии

Он был епископом Антиохийским, когда происходили жестокие гонения на христиан императором Декием. Вавила заботился о своей пастве, молился за нее и учил верующих мужественно переносить страдания за Христа. Во время праздника языческих богов император захотел войти в христианский храм и осквернить святыню. Однако святой отказался впустить правителя, остановив его прямо на пороге. Из-за этого разгневанный Декий приказал разрушить храм и привести епископа на суд. Вавила не захотел поклоняться идолам и сказал, что кандалы для него почетны, как царская корона для императора.

Что интересно, вместе со святым перед судом предстали три юных брата с мамой – Урван, Прилидиан, Эпполоний и Христодула. Все они мужественно выдержали пытки и не отреклись от Христа.

В конце концов, император приказал казнить святых мечом. Так, они приняли мученическую смерть.

Что нельзя делать?

  • Не следует брать или занимать деньги в долг.
  • Не стоит сквернословить и сплетничать.
  • Нельзя подходить близко к огню, потому что существует высокий риск привлечь внимание нечистой силы.
  • Не рекомендуется брать в руки острые предметы, в частности ножи, иглы и ножницы.

Народные приметы

  • Если на улице солнечно, то бабье лето будет длительным.
  • Если сегодня пойдет дождь, то октябрь будет сухим.
  • Если заметите много рябины, то зима будет суровой.
  • Если на небе плохо видно звезды, то ожидайте в ближайшее время холодов.

Что еще отмечают?

  • День таможенного брокера Украины отмечается каждый год 4 сентября. Таможенный брокер – это специалист, который помогает предприятиям и гражданам правильно оформить товары при пересечении таможенной границы и обеспечивает юридическое и документальное сопровождение грузов. Именно 4 сентября 1992 года вступил в силу первый нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность специалистов в нашем государстве. В 2009 году по инициативе Ассоциации брокерских предприятий этот праздник начали отмечать официально.
  • 4 сентября также празднуют Всемирный день тхэквондо. Что интересно, дату праздника выбрали не случайно. Дело в том, что именно в этот день 1994 года тхэквондо официально признали олимпийским видом спорта на сессии Международного олимпийского комитета во Франции. В 2006 году Всемирная федерация тхэквондо приняла решение сделать эту дату официальным праздником, а первые торжества по этому случаю состоялись в Южной Корее. Этот день призван популяризировать тхэквондо как боевое искусство и философию, воспитывающую силу духа, дисциплину и уважение.