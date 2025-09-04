Яке церковне свято у четвер, 4 вересня: чому сьогодні не можна підходити близько до вогню
- 4 вересня вшановується пам'ять святого Вавили, єпископа Антіохії, який загинув, відмовившись поклонятися ідолам.
- Сьогодні також відзначають День митного брокера України та Всесвітній день тхеквондо.
4 вересня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Він відмовився поклонятися ідолам, через що загинув.
У цей день наші предки готували страви з цибулею та пригощали ними сусідів. Про заборони й прикмети на 4 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Православний календар на вересень 2025 року за новим і старим стилем
День пам'яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії
Він був єпископом Антіохійським, коли відбувалися жорстокі гоніння на християн імператором Декієм. Вавила піклувався про свою паству, молився за неї і навчав вірян мужньо переносити страждання за Христа. Під час свята язичницьких богів імператор захотів увійти в християнський храм і осквернити святиню. Однак святий відмовився впустити правителя, зупинивши його прямо на порозі. Через це розгніваний Декій наказав зруйнувати храм і привести єпископа на суд. Вавила не захотів поклонятися ідолам і сказав, що кайдани для нього почесні, як царська корона для імператора.
Що цікаво, разом зі святим перед судом постали три юних брати з мамою – Урван, Прілідіан, Епполоній і Христодула. Усі вони мужньо витримали тортури та не зреклися Христа.
Зрештою, імператор наказав стратити святих мечем. Так, вони прийняли мученицьку смерть.
Що не можна робити?
- Не слід брати або позичати гроші в борг.
- Не варто лихословити та пліткувати.
- Не можна підходити близько до вогню, бо існує високий ризик привабити увагу нечистої сили.
- Не рекомендується брати до рук гострі предмети, зокрема ножі, голки та ножиці.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то бабине літо буде тривалим.
- Якщо сьогодні піде дощ, то жовтень буде сухим.
- Якщо помітите багато горобини, то зима буде суворою.
- Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте найближчим часом холодів.
Що ще відзначають?
- День митного брокера України відзначається щороку 4 вересня. Митний брокер – це фахівець, який допомагає підприємствам та громадянам правильно оформити товари при перетині митного кордону та забезпечує юридичний і документальний супровід вантажів. Саме 4 вересня 1992 року набув чинності перший нормативно-правовий документ, що регламентував діяльність фахівців у нашій державі. У 2009 році за ініціативи Асоціації брокерських підприємств це свято почали відзначати офіційно.
- 4 вересня також святкують Всесвітній день тхеквондо. Що цікаво, дату свята обрали не випадково. Річ у тім, що саме цього дня 1994 року тхеквондо офіційно визнали олімпійським видом спорту на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Франції. У 2006 році Всесвітня федерація тхеквондо ухвалила рішення зробити цю дату офіційним святом, а перші урочистості з цієї нагоди відбулися в Південній Кореї. Цей день покликаний популяризувати тхеквондо як бойове мистецтво і філософію, що виховує силу духу, дисципліну та повагу.