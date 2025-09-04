У цей день наші предки готували страви з цибулею та пригощали ними сусідів. Про заборони й прикмети на 4 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії

Він був єпископом Антіохійським, коли відбувалися жорстокі гоніння на християн імператором Декієм. Вавила піклувався про свою паству, молився за неї і навчав вірян мужньо переносити страждання за Христа. Під час свята язичницьких богів імператор захотів увійти в християнський храм і осквернити святиню. Однак святий відмовився впустити правителя, зупинивши його прямо на порозі. Через це розгніваний Декій наказав зруйнувати храм і привести єпископа на суд. Вавила не захотів поклонятися ідолам і сказав, що кайдани для нього почесні, як царська корона для імператора.

Що цікаво, разом зі святим перед судом постали три юних брати з мамою – Урван, Прілідіан, Епполоній і Христодула. Усі вони мужньо витримали тортури та не зреклися Христа.

Зрештою, імператор наказав стратити святих мечем. Так, вони прийняли мученицьку смерть.

Що не можна робити?

Не слід брати або позичати гроші в борг.

Не варто лихословити та пліткувати.

Не можна підходити близько до вогню, бо існує високий ризик привабити увагу нечистої сили.

Не рекомендується брати до рук гострі предмети, зокрема ножі, голки та ножиці.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то бабине літо буде тривалим.

Якщо сьогодні піде дощ, то жовтень буде сухим.

Якщо помітите багато горобини, то зима буде суворою.

Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте найближчим часом холодів.

