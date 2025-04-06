Какой церковный праздник в воскресенье, 6 апреля: почему сегодня нельзя носить черную одежду

6 апреля верующие чтят память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского. Он имел дары исцеления, чудотворения и пророчества, поэтому неоднократно помогал людям.

В этот день наши предки убирались в домах, чтобы отпугнуть нечистую силу. О запретах и приметах на 6 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского

Он родился в поселке Божественное, что во Фригийской области, в семье воина и дочери священника. Дед Евтихия воспитал любовь к христианству у своего внука, поэтому в подростковом возрасте парень понял, что хочет посвятить жизнь служению Богу. Так, святой отправился в монастырь, где принял монашество, а впоследствии стал архимандритом. Однажды митрополит Амасийский сильно заболел, поэтому вместо себя отправил Евтихия на V Вселенский Собор. Тогда патриарх Мина сказал, что его преемником станет именно архимандрит. За свою деятельность Евтихий пережил изгнание, во время которого демонстрировал свои дары исцеления и чудотворения. Мужчина неоднократно помогал нуждающимся, за что получил возможность предсказывать события. Через некоторое время святой вернулся на кафедру и продолжил ею руководить.

Что нельзя делать

Не следует ссориться и спорить с родными.

Не стоит сплетничать и завидовать.

Нельзя одевать вещи черного цвета, потому что привлечете неудачи.

Не рекомендуется делиться планами с другими людьми.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то в этом году будет неурожай.

Если на улице туман, то в апреле редко будет идти дождь.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет щедрый урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

День геолога в Украине. Его ввели еще в Советском Союзе, 31 марта 1966 года. Впоследствии, в 1995-м, второй президент нашей страны Леонид Кучма продлил этот праздник своим указом. День геолога отмечают специалисты, которые изучают физические свойства земли и исследуют литосферу.