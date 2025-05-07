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7 мая, 07:00
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7 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя думать о плохом

Влада Пономарева
Основні тези
  • 7 мая верующие чтят память святого мученика Акакия, убитого за преданность христианству.
  • Сегодня также отмечают День Ивано-Франковска.

7 мая верующие чтят память святого мученика Акакия. Его жестоко убили за преданность христианству.

В этот день наши предки ходили к водоему и купались в воде. О запретах и приметах на 7 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Акакия

Он жил в III веке и родился в Каппадокии. Мужчина служил сотником в Мартисийском полку под руководством военачальника Фирма. Святой открыто признал себя христианином, поэтому во время преследования верующих императором Максимианом его схватили. Затем Акакий подвергся страшным мучениям и попал в тюрьму из-за непоколебимости в вере. Впоследствии святого вместе с другими узниками повели в Византию. Несмотря на голод и жажду, Акакий продолжал молиться и благодарить Бога за возможность страдать за Христа. В тюрьме ангелы нередко являлись ему и омывали его раны. Впрочем, через неделю, увидев Акакия здоровым, мужчину жестоко избили и отправили к правителю. Император приказал немедленно казнить святого, поэтому впоследствии мученика убили мечом.

Что нельзя делать

  • Не стоит употреблять алкоголь.
  • Нельзя думать о плохом и желать другим зла, потому что тогда привлечете нечисть в дом.
  • Не следует ссориться и громко спорить.
  • Не рекомендуется ходить босиком по траве.

Народные приметы

  • Если увидите радугу, то ожидайте дождей.
  • Если услышите гром, то лето будет сухим.
  • Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если чайки низко будут летать, то в сентябре будет тепло.

Что еще отмечают

День Ивано-Франковска. Этот праздник ежегодно отмечают 7 мая. Сначала город назывался Станиславов, но в 1962 году, к 300-летию с момента основания, его переименовали в честь великого украинского писателя Ивана Франка.