7 мая – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя думать о плохом
- 7 мая верующие чтят память святого мученика Акакия, убитого за преданность христианству.
- Сегодня также отмечают День Ивано-Франковска.
7 мая верующие чтят память святого мученика Акакия. Его жестоко убили за преданность христианству.
В этот день наши предки ходили к водоему и купались в воде. О запретах и приметах на 7 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого мученика Акакия
Он жил в III веке и родился в Каппадокии. Мужчина служил сотником в Мартисийском полку под руководством военачальника Фирма. Святой открыто признал себя христианином, поэтому во время преследования верующих императором Максимианом его схватили. Затем Акакий подвергся страшным мучениям и попал в тюрьму из-за непоколебимости в вере. Впоследствии святого вместе с другими узниками повели в Византию. Несмотря на голод и жажду, Акакий продолжал молиться и благодарить Бога за возможность страдать за Христа. В тюрьме ангелы нередко являлись ему и омывали его раны. Впрочем, через неделю, увидев Акакия здоровым, мужчину жестоко избили и отправили к правителю. Император приказал немедленно казнить святого, поэтому впоследствии мученика убили мечом.
Что нельзя делать
- Не стоит употреблять алкоголь.
- Нельзя думать о плохом и желать другим зла, потому что тогда привлечете нечисть в дом.
- Не следует ссориться и громко спорить.
- Не рекомендуется ходить босиком по траве.
Народные приметы
- Если увидите радугу, то ожидайте дождей.
- Если услышите гром, то лето будет сухим.
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
- Если чайки низко будут летать, то в сентябре будет тепло.
Что еще отмечают
День Ивано-Франковска. Этот праздник ежегодно отмечают 7 мая. Сначала город назывался Станиславов, но в 1962 году, к 300-летию с момента основания, его переименовали в честь великого украинского писателя Ивана Франка.