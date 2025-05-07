У цей день наші предки ходили до водойми й купалися у воді. Про заборони й прикмети на 7 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Акакія

Він жив у III столітті та народився в Каппадокії. Чоловік служив сотником у Мартисійському полку під керівництвом воєначальника Фірма. Святий відкрито визнав себе християнином, тому під час переслідування вірян імператором Максиміаном його схопили. Потім Акакій зазнав страшних мук і потрапив до в'язниці через непохитність у вірі. Згодом святого разом з іншими в'язнями повели до Візантії. Попри голод і спрагу, Акакій продовжував молитися й дякувати Богові за можливість страждати за Христа. У в'язниці ангели нерідко з'являлися йому та омивали його рани. Втім, через тиждень, побачивши Акакія здоровим, чоловіка жорстоко побили та відправили до правителя. Імператор наказав негайно стратити святого, тому згодом мученика вбили мечем.

Що не можна робити

Не варто вживати алкоголь.

Не можна думати про погане та бажати іншим зла, бо тоді привабите нечисть у дім.

Не слід сваритися та гучно сперечатися.

Не рекомендується ходити босоніж по траві.

Народні прикмети

Якщо побачите веселку, то очікуйте дощів.

Якщо почуєте грім, то літо буде сухим.

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо чайки низько літатимуть, то у вересні буде тепло.

Що ще відзначають

День Івано-Франківська. Це свято щорічно відзначають 7 травня. Спершу місто називалося Станиславів, але у 1962 році, до 300-річчя з моменту заснування, його перейменували на честь великого українського письменника Івана Франка.