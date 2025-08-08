Укр Рус
lifestyle 24 Новости о традициях 8 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя развлекаться
8 августа, 07:00
2

8 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя развлекаться

Влада Пономарева
Основні тези
  • 8 августа верующие чтят память святого исповедника Эмилиана, который погиб за веру во время иконоборчества.

  • Сегодня также отмечают День войск связи Вооруженных Сил Украины.

     

8 августа верующие чтят память святого исповедника Эмилиана. Он распространял христианство среди народа, но впоследствии погиб за веру.

В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 8 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на август 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого исповедника Эмилиана

Он был епископом Кизицким и жил во времена правления императора Льва Армянина. Правитель распространял политику иконоборчества, поэтому приказал Эмилиану прийти во дворец и отказаться от почитания икон. Однако святой попросил провести разговор в церкви, из-за чего впоследствии был сослан и заключен в тюрьму. Именно там он и отошел в вечность, не отказавшись от собственных убеждений.

Что нельзя делать?

  • Не стоит громко развлекаться и веселиться, потому что тогда накличете проблемы.
  • Не следует ссориться и спорить с родными.
  • Нельзя заниматься уборкой дома.
  • Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы 

  • Если на улице тепло, то такая же погода будет в январе.
  • Если увидите лягушек, то в ближайшее время пойдет дождь.
  • Если розы еще не раскрылись, то сентябрь будет холодным.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то будет обильный урожай.

Что еще отмечают?

День войск связи Вооруженных Сил Украины. Его ежегодно отмечают 8 августа с 2000 года. В этот день принято благодарить военных, которые распространяют информацию между бойцами и обеспечивают их средствами связи.