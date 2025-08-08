В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 8 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Православный календарь на август 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого исповедника Эмилиана

Он был епископом Кизицким и жил во времена правления императора Льва Армянина. Правитель распространял политику иконоборчества, поэтому приказал Эмилиану прийти во дворец и отказаться от почитания икон. Однако святой попросил провести разговор в церкви, из-за чего впоследствии был сослан и заключен в тюрьму. Именно там он и отошел в вечность, не отказавшись от собственных убеждений.

Что нельзя делать?

Не стоит громко развлекаться и веселиться, потому что тогда накличете проблемы.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя заниматься уборкой дома.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если на улице тепло, то такая же погода будет в январе.

Если увидите лягушек, то в ближайшее время пойдет дождь.

Если розы еще не раскрылись, то сентябрь будет холодным.

Если на небе хорошо видны звезды, то будет обильный урожай.

Что еще отмечают?

День войск связи Вооруженных Сил Украины. Его ежегодно отмечают 8 августа с 2000 года. В этот день принято благодарить военных, которые распространяют информацию между бойцами и обеспечивают их средствами связи.