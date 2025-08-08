8 серпня віряни вшановують пам'ять святого сповідника Еміліана. Він поширював християнство серед народу, але згодом загинув за віру.

У цей день наші предки збирали лікарські трави в лісі. Про заборони й прикмети на 8 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого сповідника Еміліана

Він був єпископом Кизицьким та жив за часів правління імператора Лева Вірменина. Правитель поширював політику іконоборства, тому наказав Еміліану прийти до палацу та відмовитися від шанування ікон. Однак святий попросив провести розмову в церкві, через що згодом був засланий та ув'язнений. Саме там він і відійшов у вічність, не відмовившись від власних переконань.

Що не можна робити?

Не варто гучно розважатися та веселитися, бо тоді накличете проблеми.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна займатися прибиранням вдома.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то така ж погода буде в січні.

Якщо побачите жаб, то найближчим часом піде дощ.

Якщо троянди ще не розкрилися, то вересень буде холодним.

Якщо на небі добре видно зорі, то буде рясний врожай.

Що ще відзначають?

День військ зв'язку Збройних Сил України. Його щорічно відзначають 8 серпня з 2000 року. У цей день заведено дякувати військовим, які поширюють інформацію між бійцями та забезпечують їх засобами зв'язку.