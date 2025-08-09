Какой церковный праздник в субботу, 9 августа: почему сегодня нельзя пить алкоголь
- 9 августа чтят память святого апостола Матфея, который распространял христианство и принял мученическую смерть около 63 года.
- Международный день коренных народов мира отмечают 9 августа.
9 августа верующие чтят память святого апостола Матфея. Он преданно служил Господу и распространял христианство во многих странах мира.
В этот день наши предки ходили в лес и собирали лекарственные травы. О запретах и приметах на 9 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого апостола Матфея
Он родился в Вифлееме и с ранних лет глубоко изучал Священное Писание. Впоследствии Матфей присоединился к числу 70 учеников Иисуса Христа и начал проповедовать христианство во всем мире. После Вознесения Христа святой стал 12 апостолом, вместо предателя Иуды Искариота. Известно, что Матфей распространял веру в Иудее, Антиохии, Каппадокии и Македонии. Его неоднократно преследовали, заключали в тюрьму и пытались убить, но Господь всегда спасал святого. Однажды Матвей даже выпил яд, но остался невредимым. Впрочем, однажды святого приговорили к избиению камнями. По преданию, апостол Матвей принял мученическую смерть около 63 года.
Что нельзя делать?
- Не стоит жениться и венчаться.
- Не следует сплетничать и завидовать.
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется пить алкоголь, потому что продолжается Успенский пост.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте похолодания.
- Если небо ясное, то зима будет теплой.
- Если небо облачное, то зима будет суровой.
- Если на улице ветрено, то зимой выпадет много снега.
Что еще отмечают
Международный день коренных народов мира. Его ежегодно отмечают 9 августа. Этот праздник создали в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день принято говорить о культуре и правах коренных народов мира.
