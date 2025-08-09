В этот день наши предки ходили в лес и собирали лекарственные травы. О запретах и приметах на 9 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого апостола Матфея

Он родился в Вифлееме и с ранних лет глубоко изучал Священное Писание. Впоследствии Матфей присоединился к числу 70 учеников Иисуса Христа и начал проповедовать христианство во всем мире. После Вознесения Христа святой стал 12 апостолом, вместо предателя Иуды Искариота. Известно, что Матфей распространял веру в Иудее, Антиохии, Каппадокии и Македонии. Его неоднократно преследовали, заключали в тюрьму и пытались убить, но Господь всегда спасал святого. Однажды Матвей даже выпил яд, но остался невредимым. Впрочем, однажды святого приговорили к избиению камнями. По преданию, апостол Матвей принял мученическую смерть около 63 года.

Что нельзя делать?

Не стоит жениться и венчаться.

Не следует сплетничать и завидовать.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется пить алкоголь, потому что продолжается Успенский пост.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте похолодания.

Если небо ясное, то зима будет теплой.

Если небо облачное, то зима будет суровой.

Если на улице ветрено, то зимой выпадет много снега.

Что еще отмечают

Международный день коренных народов мира. Его ежегодно отмечают 9 августа. Этот праздник создали в 1994 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день принято говорить о культуре и правах коренных народов мира.

