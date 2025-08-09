У цей день наші предки ходили в ліс та збирали лікарські трави. Про заборони й прикмети на 9 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Матвія

Він народився у Вифлеємі та з ранніх років глибоко вивчав Святе Письмо. Згодом Матвій приєднався до числа 70 учнів Ісуса Христа та почав проповідувати християнство в усьому світі. Після Вознесіння Христа святий став 12 апостолом, замість зрадника Юди Іскаріота. Відомо, що Матвій поширював віру в Юдеї, Антіохії, Каппадокії та Македонії. Його неодноразово переслідували, ув'язнювали й намагались вбити, але Господь завжди рятував святого. Одного разу Матвій навіть випив отруту, але залишився неушкодженим. Втім, якось святого засудили до побиття камінням. За переказами, апостол Матвій прийняв мученицьку смерть близько 63 року.

Що не можна робити?

Не варто одружуватися та вінчатися.

Не слід пліткувати та заздрити.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується пити алкоголь, бо триває Успенський піст.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте похолодання.

Якщо небо ясне, то зима буде теплою.

Якщо небо хмарне, то зима буде суворою.

Якщо надворі вітряно, то взимку випаде багато снігу.

Що ще відзначають

Міжнародний день корінних народів світу. Його щорічно відзначають 9 серпня. Це свято створили у 1994 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. У цей день заведено говорити про культуру й права корінних народів світу.

